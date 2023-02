A poco meno di un mese dal ko agli Australian Open Jannik Sinner si prende la sua rivincita contro Stefanos Tsitsipas, numero 3 del ranking Atp e testa di serie numero 1.

Batte il greco agli ottavi del torneo Atp 500 di Rotterdam con il risultato di 6-4 6-3, ma soprattutto offre una prestazione sempre in controllo. Ora ai quarti Sinner troverà lo svizzero Stanislaw Wawrinka. Nel giorno in cui la leggenda del tennis italiano Nicola Pietrangeli "bacchetta" Matteo Berrettini («Mi sembra che si stia dedicando più alla pubblicità che al tennis») e promuove Sinner («E’ il miglior tennista italiano al momento. Quello che attualmente gioca meglio in Italia è Lorenzo Musetti, ma Sinner non si fermerà certo qui), l'altoatesino aggiunge alla sua carriera un'altra vittoria di prestigio a quattro giorno dal trionfo nell'Atp 250 di Montpellier.

«Ero molto concentrato e non vedevo l'ora di giocare questa partita e oggi sono davvero soddisfatto - ha commentato Sinner - Wawrinka? Sarà una sfida diversa rispetto a quella di oggi e dovrò stare molto attento perché Stan è molto forte". Preciso, potente, determinato: in una parola "ingiocabile". E' il miglior Sinner visto da un po' di tempo a questa parte quello che a Rotterdam, supera Tsitsipas. Dopo quattro sconfitte consecutive e un pesantissimo 5-1 nei precedenti tra i due. Sinner e Tsitsipas non si erano mai sfidati sul cemento.

(Unioneonline/lopi)

© Riproduzione riservata