Jannik Sinner ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev in tre set 7-6 (11-9), 5-7, 7-6 nella semifinale del Masters 1000 a Cincinnati.

Al termine di un match intenso e combattuto, il numero uno al mondo ha conquistato la vittoria salvando due set point nel tie-break del primo set, interrotto dalla pioggia mentre l'azzurro era in vantaggio sul 3-2.

Sinner diventa così il primo italiano a qualificarsi per la finale di Cincinnati.

Disputerà la sua quinta finale del Masters 1000 in carriera, la seconda quest'anno dopo la vittoria a Miami.

Affronterà il vincente dell'altra semifinale, tra il danese Rune e l'americano Tiafoe.

«È stata una partita dura, eccitante e con una gran atmosfera», le sue parole al termine del match. «Le condizioni sono state difficili: prima sole, poi pioggia e sessione serale. C’è stata tensione per entrambi, abbiamo fatto errori e poi alzato il livello. Migliorare il gioco quando era necessario è stata la mia forza oggi, perché ho avuto degli up and down. Credo - ha aggiunto Sinner a Sky - sia stato un match bello per entrambi, lui ha servito in modo pazzesco. Abbiamo messo grande qualità in campo. Bello essere in finale. È stato un torneo molto difficile e un po’ diverso. Questa vittoria per me significa tanto a prescindere da come andrà a finire, sono contento di questo risultato perché sono migliorato a livello fisico. Ora cercherò di restare concentrato e vedremo».

(Unioneonline/v.l.)

