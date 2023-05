Il primo match del main draw del Sardegna Open ha visto la vittoria di Giulio Zeppieri. Sul Centale del Tc Cagliari, il mancino romano ha battuto 7-6(0), 4-6, 6-4 Andrea Vavassori in un match che ha dovuto fare i conti anche con la pioggia. Negli ottavi di finale, Zeppieri sfiderà il vincente del match tra Mattia Bellucci e la testa di serie numero 5, l'argentino Diego Schwartzman, in programma in serata.

Saluta Cagliari Marco Cecchinato. Il siciliano ha provato ad allenarsi in mattinata, ma ha dovuto alzare bandiera bianca. Al suo posto è stato ripescato dalle qualificazioni il lucky loser Andrea Pellegrino, sorteggiato contro Francesco Passaro: match in programma domani.

