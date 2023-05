Tre italiani si qualificano per il tabellone principale del Sardegna Open, il Superchallenger sui campi del Tc Cagliari

La giornata, accompagnata dalla pioggia, si è aperta con il successo di Alessandro Giannessi, 7-5, 6-1 sull'austriaco Alexander Erler, mentre il canadese Steven Diez, ex portacolori della Torres di Sassari, ha superato 6-0, 4-6, 6-3 il colombiano Nicolas Barrientos.

A seguire, i campi sono stati monopolizzati da derby tricolori, con Stefano Travaglia che ha avuto la meglio per 6-4, 6-3 Andrea Pellegrino, mentre Gianluca Mager ha battuto 7-6(5), 6-3 Salvatore Caruso.

