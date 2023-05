Otto italiani e l'esordio delle teste di serie Ugo Humbert e Thiago Monteiro. E' un mercoledì che promette spettacolo quello del Sardegna Open, il Superchallenger che si disputa sui campi in terra battuta del Tc Cagliari.

Si inizia alle 10, con Flavio Cobolli che, sul Centrale, sfida il colombiano Daniel Elahi Galan. In contemporanea, sul 14, il brasiliano Monteiro, numero 8 del seeding, incrocia il giapponese Yosuke Watanuki.

A seguire, i derby tricolore Alessandro Giannessi-Francesco Passaro e Francesco Maestrelli-Andrea Pellegrino. Quest'ultimo entra in main draw come lucky loser per il ritiro di Marco Cecchinato. Sul campo 2, sfida tra ex portacolori della Torres: il canadese Steven Diez e lo slovacco Jozef Kovalik.

Subito dopo, in campo Gianluca Mager, contro la testa di serie numero 6 Humbert.

Il match che segue, sempre sul Centrale, vedrà Stefano Travaglia affrontare il davisman croato Borna Gojo.

Italiani impegnati anche in doppio, da Giannessi/Pellegrino a Cobolli/Passaro, fino ad Andrea Vavassori, in coppia con il brasiliano Marcelo Demoliner.

Dalle 19,30, per il serale, Luca Nardi giocherà contro il magiaro Fabian Marozsan. A chiudere, il doppio tra due coppie di specialisti: da una parte i numeri 2 del torneo, gli statunitensi Nathaniel Lammons e Jackson Withrow, dall'altra lo svedese Andre Goransson e il giapponese Ben Lachlan.

© Riproduzione riservata