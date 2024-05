Ha vinto Mariano Navone. L'argentino ha battuto 7-5, 6-1 Lorenzo Musetti nella finale del singolare del Sardegna Open, l'Atp 175 Challenger che si è concluso questa sera sul Centrale del Tc Cagliari.

Il primo set è partito con tre break consecutivi, poi è stato il sudamericano, accreditato della terza testa di serie, a tenere per primo il proprio servizio portandosi sul 3-1. Dopo aver cancellato due palle set, Musetti ha controbrekkato il suo avversario ma, alla quarta occasione, Navone può servire per il set sul 6-5. Vinto il primo parziale, l'argentino vola, mentre l'italiano, numero 2 del tabellone, concede palle break in ogni game e tiene il servizio solo nel primo game . Poi, sono sei giochi consecutivi per Navone, che può festeggiare la vittoria.

«È stata una partita durissima. Io sono stato solido, lavorando su ogni punto. Penso che questa con Lorenzo sia solo la prima di tante partite che faremo nel circuito», ha dichiarato un soddisfatto Navone.

«Lui è stato più bravo. Io sono partito abbastanza teso, contratto. Ho subito break servendo male, con poche prime e questo non mi ha dato fiducia», commenta Musetti. «Il primo set è stato molto lottato, mentre il secondo mi è un po' scivolato dalle mani. I complimenti che ho fatto in campo a Mariano sono veramente sinceri. Ha espresso il suo miglior tennis per tutta la settimana e ha meritato di vincere lui».

