È il giorno delle semifinali per il Sardegna Open, il Superchallenger che si concluderà domani sui campi del Tc Cagliari. Entrambe le semifinali del singolare sono match inediti.

Il sabato dell'Atp 175 si aprirà alle 15, con il 27enne colombiano Daniel Elahi Galan (numero 100 della classifica mondiale) che andrà all'assalto del 25enne mancino francese Ugo Humbert (numero 6 del seeding e 77 Atp).

A seguire, spazio agli specialisti del doppio, con gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni (numeri 1 del tabellone) opposti ai britannici Julian Cash e Henry Patten (numeri 4) per un posto in finale.

Non prima delle 19.30, il match serale tra teste di serie, quello tra il 28enne serbo Laslo Djere (numero 4 del torneo e 70 Atp) e lo statunitense Ben Shelton (numero 2 del tabellone e 38 mondiale).

