«Jannik Sinner si ritirerà dal Mutua Madrid Open per un infortunio all'anca destra. Di conseguenza, domani non scenderà in campo per giocare la partita dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime».

Con questo messsaggio sui social, gli organizzatori del Masters 1000 madrileno hanno annunciato la decisione dell'altoatesino numero 2 al mondo di non proseguire, all'indomani della vittoria in tre set su Karen Khachanov.

Sinner aveva parlato di questi problemi, che soffrirebbe da Montecarlo, al termine della partita di secondo turno con Kotov. Ieri la vittoria in tre set in rimonta su Kachanov, ora il ritiro anche per preservarsi in vista di Roma, Roland Garros, Wimbledon e Olimpiadi.

Con Djokovic che non ha partecipato al torneo e Alcaraz eliminato oggi in tre set da Rublev, potrebbe essere la grande occasione per Danil Medvedev o un outsider.

Le parole di Sinner: «È molto triste dover rinunciare alla mia prossima partita qui a Madrid. La mia anca mi ha dato fastidio questa settimana e sta lentamente diventando più dolorosa. Seguendo il consiglio dei medici abbiamo deciso che era meglio non giocare oltre e peggiorare la situazione. Nei prossimi giorni farò altri esami e seguirò i consigli degli specialisti sul recupero. Grazie ragazzi per tutto il vostro supporto».

