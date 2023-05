Sono quattro i tennisti italiani che disputeranno gli ottavi di finale dell'Atp 175 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Tc Cagliari.

A Mattia Bellucci e Giulio Zeppieri, che si incontreranno domani mattina, si sono aggiunti Andrea Pellegrino (che giocherà contro il francese Hugo Umbert, testa di serie numero 6) e Alessandro Giannessi (opposto all'australiano Thanasi Kokkinakis).

Pellegrino, in tabellone come lucky loser dopo aver perso all'ultimo turno delle qualificazioni, ha battuto 7-6(7), 6-4 Francesco Maestrelli, avversario tosto, bravo a issarsi sul 4-1 sia nel primo, sia nel secondo set, ma che poi ha mancato il colpo del ko.

Giannessi ha lottato oltre tre ore per avere la meglio su Francesco Passaro: 3-6, 7-6(7), 6-4 il risultato, con il suo avversario che, nel tiebreak del secondo set, non ha concretizzato due match point sul 6-4 e un altro sul 7-6.

Sconfitte per Flavio Cobolli (5-7, 6-1, 6-2 contro il colombiano Daniel Elahi), Stefano Travaglia (6-3, 6-7, 6-4 con il croato Borna Gojo) e Luca Nardi nel match serale (6-3, 4-6, 6-4 dall'ungherese Fabian Marozsan).

Oggi scenderanno in campo per la prima volta le prime quattro teste di serie: il giapponese Yoshihito Nishioka, gli statunitensi Ben Sheltone Mackenzie McDonald e il serbo Laslo Djere.

