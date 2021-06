Serena Williams ha deciso di rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo.

L'ex numero uno del tennis mondiale ha annunciato che non parteciperà ai Giochi al via il prossimo 23 luglio, senza però spiegarne i motivi.

"Non sono comunque nella lista olimpica per quanto ne so, e se dovessi esserci comunque non andrò", ha detto l'americana.

"Ci sono molte ragioni che mi hanno portato a prendere questa decisione sulle Olimpiadi – ha aggiunto -. Non voglio parlarne oggi. Forse un'altra volta. Mi dispiace. In passato, ho trascorso dei momenti fantastici alle Olimpiadi. Ma davvero non ci ho pensato e continuerò a non pensarci”.

La 39enne, oro alle Olimpiadi di Londra nel 2012, a Wimbledon va a caccia del 24esimo titolo del Grande Slam. Dal titolo vinto in Australia nel 2017 ha perso quattro finali: a Wimbledon 2018 e 2019 e agli US Open 2018 e 2019.

