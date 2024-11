È Boris Becker, una leggenda del tennis, a consegnare a Jannik Sinner il prestigioso trofeo di numero 1 del ranking mondiale alla fine del 2024. Il riconoscimento è arrivato al termine di un anno stellare, nel quale il tennista altoatesino ha vinto due slam (Australian Open e Roland Garros) e tre Atp Masters 1000 (Miami, Cincinnati e Shanghai).

La cerimonia si è svolta all’Inalpi Arena di Torino nell'ambito delle Atp Finals, il "torneo dei maestri". Sinner succede a Nole Djokovic (trionfatore un anno fa) e a Carlos Alcaraz (due anni fa). È il primo italiano a essere il numero 1 a fine stagione da quando, nel 1973, è stato introdotto il ranking computerizzato.

«Entrare in un club così esclusivo è bellissimo», le parole di Sinner. «Significa tanto per me ed è un orgoglio poterlo ricevere proprio qui in Italia: non c'è posto più bello per poter festeggiare questo risultato. Ma senza le persone a me vicine tutto questo non sarebbe stato possibile, sono fortunato di averle con me».

© Riproduzione riservata