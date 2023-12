Il tennis rivedrà presto una delle sue stelle più brillanti del suo universo, quella di Rafael Nadal. A un anno dall'ultima apparizione in Australia il campionissimo spagnolo riaccenderà la sua luce proprio dove l'aveva spenta, ovvero nella terra dei canguri, in particolare a Brisbane, torneo Atp 250 al via il 31 dicembre.

L’ex numero 1 del mondo parteciperà poi agli Open d’Australia dal 14 al 28 gennaio, proprio a Melbourne lo scorso 18 gennaio aveva disputato la sua ultima partita contro McDonald, infortunandosi. Da allora un calvario fatto di infortuni e ricadute, fino all'operazione chirurgica dello scorso giugno per risolvere il problema della zona addominale.

«Dopo un anno è arrivato il momento di tornare a giocare. Ci vediamo a Brisbane», ha annunciato il fuoriclasse spagnolo, che punta a vincere almeno uno Slam nel 2024, a partire dal suo amato Roland Garros, sarebbe il 15esimo.

Un grande avversario in più dunque per il nostro Jannik Sinner, che chiude il 2023 al quarto posto del ranking mondiale con un totale di 6.490 punti, il bottino più grande mai ottenuto da un tennista italiano dal 2009 ad oggi, cioè da quando l’Atp utiizza tale sistema che assegna 2mila punti ai vincitori degli Slam e mille ai campioni dei Master 1000.

