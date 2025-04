Dura solo un set il sogno di Lorenzo Musetti nella finale del torneo di Montecarlo, la sua prima in un Masters 1000: l'azzurro perde in tre set con Carlos Alcaraz (3-6, 6-1, 6-0), alla prima vittoria nel torneo monegasco. Musetti nell'ultimo set ha dovuto fare i conti con un infortunio muscolare, che ha richiesto anche l'intervento di medico e fisioterapista.

«Non è facile parlare dopo questo finale, che non e' quello che avevo immaginato: speravo di potermela giocare fino in fondo, e non e' stato cosi», ha commentato Musetti, con un infortunio muscolare che lo ha frenato al terzo set.

«Questo non toglie nulla alla vittoria di Carlos», ha detto l'azzurro, durante la premiazione in campo, «Ma penso già a tornare presto qui per prendermi la rivincita».

