Ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella domani, sugli spalti del centrale del Foro Italico, per tifare Jasmine Paolini, la tennista azzurra che scenderà in campo per la finale degli internazionali d’Italia contro l’americana Coco Gauff.

L’annuncio arriva dal presidente della Fitp, il cagliaritano Angelo Binaghi, che non esclude la presenza di Mattarella anche domenica, se un italiano tra Sinner e Musetti dovesse riuscire a superare le semifinali in programma oggi.

L'ultima italiana ad aspirare al titolo fu Sara Errani nel 2014, amica di Paolini e compagna di doppio con la quale ha vinto l'oro olimpico a Parigi. Oltre una decade dopo ci proverà Paolini a vincere un titolo che per sole tre volte è stato conquistato da un'italiana perché la Errani poi perse contro Serena Williams e nessun'altra tennista azzurra riuscì più nemmeno ad avvicinarsi a un traguardo simile.

