In lacrime Novak Djokovic ha detto addio al sogno di completare il Grande Slam 52 anni dopo Rod Laver. Alla finale degli Us Open ha vinto infatti Daniil Medvedev, numero due del mondo, che ha superato il tennista serbo in tre set 6-4 6-4 6-4, e si è aggiudicato il primo Slam della sua carriera.

Nole è apparso nervosissimo, mentre l’avversario super concentrato con l’attitudine a non sbagliare neanche un colpo.

Medvedev ha messo in campo il 62% delle risposte, ha chiuso la finale con 31 vincenti a 38.

“Per me sei il migliore di sempre, ha detto il russo a fine gara rivolgendosi a Djokovic che a sua volta si è congratulato con il vincitore: “Splendida partita e splendido torneo, se c'era qualcuno che meritava un titolo Slam sei tu”.

E in tribuna c'era appunto Rod Laver, l'ultimo a completare il Grande Slam nel 1969, un record che rimane all'australiano.

(Unioneonline/s.s.)

