Oltre 7500 spettatori in dieci giorni di gare serrate, il successo della prima edizione, svoltasi a ottobre scorso, trascina ad Olbia l’Atp Challenger Tour per il prossimo biennio. La conferma dal presidente del Tc Terranova, Giuseppe Bianco, che ha annunciato il ritorno della manifestazione: «Abbiamo ricevuto ottimi riscontri da parte dei giocatori e dell’Atp, che hanno valutato positivamente l’organizzazione e il livello del circolo, mettendoci in cima alla classifica dei tornei di questo tipo – spiega con orgoglio Bianco -. Quest’anno risolveremo il problema dell’ulteriore campo di allenamento che risolveremo quest’anno con la conversione del campo in erba sintetica in greenset». Decisivo l’impegno del vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio e Programmazione, Giuseppe Fasolino, che ha sostenuto e creduto nel progetto. «È sotto gli occhi di tutti che l’Atp Challenger di Olbia dello scorso anno abbia rappresentato una importante manifestazione di tennis internazionale, per questo mi ero ripromesso di farlo diventare un appuntamento fisso per la città, convinto che eventi come questo siano volano dell’immagine dell’intera Sardegna e la città di Olbia in particolare – sottolinea Fasolino -. Il sostegno al Tennis club Terranova per gli Atp di tennis è un impegno preso e reso concreto con l’ultima variazione di bilancio che ha stanziato le risorse necessarie per fare in modo che questa importante iniziativa divenga un appuntamento strutturato e calendarizzato per la città di Olbia».

Prossima tappa l’incontro con l’amministrazione comunale. «Servirà a definire modalità e iniziare a mettere nero su bianco la convenzione per l’assegnazione dell’utilizzo delle strutture del circolo nel parco Fausto Noce per un periodo di tempo congruo – prosegue Bianco - fondamentale per fare investimenti per il futuro e accedere ai finanziamenti pubblici. Il lavoro per portare il grande tennis ad Olbia parte da lì. In mezzo ci sono i prossimi appuntamenti agonistici del Tc Terranova: a iniziare dalla squadra di serie B, che parte a fine aprile con l’obiettivo di mantenere la categoria e ha investito su una rosa di giocatori di alto livello. Avremo con noi l’ex numero 115 al mondo Mats Moraing, tennista tedesco, che si alternerà con Arthur Weber, francese, che è 300 al mondo. Confermato Federico Salomone, che da un po’ di tempo fa anche parte dello staff di Tathiana Garbin, con la nazionale femminile della Fed Cup e, infine, la squadra sarà completata da ragazzi del vivaio del circolo. Per la serie C maschile e femminile ci auguriamo di ottenere buoni risultati e stiamo definendo il tesseramento di Mario Cabras e Luca Arca di Bono, numero uno in Italia, con cui faremo la serie A di WheelChair, un evento che si svolgerà in una sola settimana».

