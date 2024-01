La Coppa Davis è a Cagliari. Ultima tappa sarda per l’insalatiera conquistata da Sinner e compagni a Malaga lo scorso 26 novembre. Il trofeo è da oggi in mostra e disponibile al pubblico per le visite nella sala del sindaco al secondo piano del Palazzo Civico di via Roma 145. Gli orari di apertura al pubblico, 9-12 e 16-18.

Resterà per tutta la settimana, lunedì 15 gennaio attraverserà il Tirreno per raggiungere Milano.

«Una grande occasione per celebrare un evento storico come la conquista di un trofeo che mancava dall'Italia da 47 anni. E parte di questo merito credo sia dovuto al grande lavoro fatto dalla Federazione guidata da un cagliaritano come Angelo Binaghi», ha detto il sindaco Paolo Truzzu.

«Credo che non ci sia al mondo un oggetto legato allo sport che abbia un valore iconico superiore alla Coppa Davis. Non solo perché si tratta della competizione a squadre più antica del mondo dello sport oltre che del tennis, ma anche perché è il sogno con il quale milioni di ragazzini iniziano la loro carriera agonistica», ha commentato Angelo Binaghi, sottolineando come Cagliari non sia «mai un appuntamento banale per il mondo del tennis».

«Negli ultimi 60 anni – ha ricordato il numero 1 della Fitp – Cagliari ha più volte ospitato la nazionale maschile facendola vincere sempre, così come è accaduto anche alle ragazze. Ci sono stati 6 match di Davis durante i quali il clima della città ha contribuito ai successi della nazionale. Mitica la vittoria di Canè che resta, nella storia dello sport sardo, la pagina più importante mai scritta».

«Il 2023 è stato per i sardi un anno da record su tutti i fronti, turistico e sportivo, perché gli atleti che vengono qui poi ci tornano da turisti con famiglie e amici», ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa.

«Portare la Coppa a Cagliari è un messaggio prezioso che si da a tutto il mondo sportivo perché rappresenta una delle vittorie più prestigiose dello sport italiano e fa da stimolo anche per le altre discipline», il commento del presidente del Coni Sardegna Bruno Perra.

Il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco: «Un momento di incontro importante tra sport e istituzioni, oltre che motivo d’orgoglio per la nostra città e per l’amministrazione».

