I tennisti italiani sfiorano i trofei nell'Itf Combined 9 del Forte Village. Sui campi in terra battuta del noto resort di Santa Margherita di Pula, Edoardo Lavagno ha perso per la terza volta in questo ciclo di tornei la finale del singolare maschile. Il torinese, numero 5 del seeding, è stato sconfitto 6-4, 2-6, 6-4 dal tedesco Timo Stodder, numero 6.

Sconfitta italiana anche nella finale del doppio femminile, con Camilla Rosatello e Aurora Zantedeschi ko 7-6(1), 6-4 per mano della statunitense Jessie Aney e della greca Sapfo Sakellaridi.

Domenica la finale del singolare femminile vedrà affrontarsi la favorita della vigilia, la svizzera Ylena In-Albon (4-6, 7-5, 6-1 in semifinale alla spagnola Rosa Vicens Mas, numero 4 del tabellone) e la svedese Calijsa Wilda Hennemann (6-2, 2-6, 6-4 sulla tedesca Katharina Hobgarski, numero 6).

© Riproduzione riservata