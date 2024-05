Italia grande protagonista al Roland Garros, secondo torneo stagionale del Grande Slam.

Tre azzurri hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale, altri due saranno impegnati domani nella gara di terzo turno.

L’impresa del giorno la firma Matteo Arnaldi, il ligure numero 35 al mondo ha sconfitto il numero 6 del ranking Andrey Rublev, schiantandolo letteralmente in tre set. Vinto il primo al tiebreak, l’azzurro si è imposto 6-2, 6-4 nei due successivi parziali approdando così agli ottavi, dove affronterà il vincente del match tra Tsitsipas e Zhang.

Tutto facile per Jannik Sinner, che ha superato i primi tre turni senza concedere un set e senza mai arrivare neanche a un 7-5. Oggi l’altoatesino ha battuto il russo Pavel Kotov, numero 56 al mondo, con un break per parziale con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Agli ottavi troverà il vincente della sfida tra il francese Mouter e l’austriaco Ofner.

Tra le donne vola agli ottavi (a sorpresa) Elisabetta Cocciaretto. La numero 51 al mondo si è imposta in due set sulla russa Liudmilla Samsonova, numero 17 del ranking, sconfitta per 7-6, 6-2. Impegno proibitivo per lei domenica, contro la statunitense Coco Gauff.

E domani altri due italiani cercheranno di strappare il pass per gli ottavi. Prima Jasmine Paolini, opposta nel match di terzo turno alla canadese Bianca Andreescu. Nel serale sarà la volta di Lorenzo Musetti, che sul centrale sfida Novak Djokovic e può regalare, battendo il serbo, il numero 1 al mondo al suo connazionale Sinner.

