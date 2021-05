Ancora una volta è Rafa Nadal il Re di Roma.

Lo spagnolo, terzo nel ranking Atp e numero due del seeding, ha vinto l’odierna finale degli Internazionali d'Italia di tennis, battendo in finale il serbo Novak Djokovic, numero uno del mondo e del tabellone, col punteggio di 7-5 1-6 6-3, in due ore e 48 minuti di gioco.

Per Nadal si tratta del decimo trionfo sui campi in terra battuta del Foro Italico, dove è andato in scena il torneo Masters 1000,con un montepremi pari a 2.082.960 euro.

(Unioneonline/F)

