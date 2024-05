Finisce in semifinale la bella avventura di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel tabellone di doppio degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis.

Il doppio azzurro è stato eliminato in due set dal Marcelo Arevalo (allenato dall'italiano Yari Bernardo e tesserato un paio di anni fa con il Tc Moneta di La Maddalena) e Mate Pavic (ex numero 1 del mondo nella specialità), che si sono imposti 6-2, 7-6(5) in un'ora e 21' di gioco.

