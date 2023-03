Fabio Fognini è stato subito eliminato dal torneo Atp 1000 di Indian Wells (Usa).

L’azzurro è stato sconfitto in 72', con il punteggio di 6-4, 6-1, dallo statunitense Ben Shelton.

Nel torneo femminile cadono sul cemento californiano, e vanno subito fuori, sia Lucia Bronzetti che Jasmine Paolini.

La prima italiana si è arresa in 3 set alla statunitense Bernarda Pera, che si è imposta per 7-5, 4-6, 6-3; la seconda è stata battuta per 7-5, 6-1 dalla tedesca Tatjana Maria.

