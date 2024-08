Sara Errani e Jasmine Paolini sono in semifinale al torneo olimpico di doppio femminile e si giocheranno una medaglia.

La coppia azzurra ha battuto agevolmente quella britannica formata da Boulter e Watson, dominando nettamente il match e imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-1 in un’ora e tre minuti di gioco. Partita mai in discussione.

In semifinale gara difficile ma non impossibile contro la coppia ceca formata da Noskova e Muchova. In caso di vittoria, sarebbe medaglia sicura per l’Italia (almeno argento), in caso di sconfitta Errani e Paolini andrebbero a giocare la finalina per il bronzo.

