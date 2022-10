Wild card per Daniele Minighini per il main draw maschile dell'Itf 11 Combined che inizierà lunedì al Forte Village resort, mentre per Federico Bertuccioli si aprono le porte delle qualificazioni, come, nel femminile, per Beatrice Zucca e Sara Festa.

Questi i verdetti del nono e ultimo Torneo Tc Cagliari to Pula 2022, disputato sul rosso di Monte Urpinu.

Nel singolare maschile, la vittoria è andata a Daniele Minighini che, dopo aver battuto con un doppio 6-1 Mattia Secci nei quarti, ha eliminato 6-4, 6-4 la testa di serie numero 1 Pietro Marino in semifinale, per poi battere 7-6(5), 6-2 in finale Federico Bertuccioli. Bertuccioli, numero 3 del seeding, l'aveva spuntata 1-6, 6-4, 10-1 in semifinale su Alberto Sanna.

Nel singolare femminile, Beatrice Zucca ha regolato 6-2, 6-1 in semifinale Elisa Roccaforte, prima di approfittare del forfait di Sara Festa in finale. Per la finalista, una vittoria 6-2, 6-0 in semifinale su Anna Barlini.

