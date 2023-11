Un gran primo set (7-6) non basta all’Italia e a Lorenzo Musetti: dal secondo in poi, complice un infortunio dell’azzurro, è un monologo di Kecmanovic, che vince gli ultimi due (2-6, 1-6) e porta la Serbia in vantaggio nella semifinale di Coppa Davis.

Ancora una volta, l’Italia si aggrappa a Jannik Sinner. Il destino degli azzurri passa dalla sfida tra l’altoatesino e Djokovic, la terza sfida tra i due assi del tennis mondiale nel giro di dieci giorni. A Malaga, nel nuovo atto del testa a testa, Sinner tenterà il colpaccio per portare l’Italia sull’1-1 e rimandare il discorso al doppio.

Chi dovesse passare il turno affronterebbe domani, in finale, la vincente dell’altra semifinale tra Australia e Finlandia.

