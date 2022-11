L’Italia è fuori dalla Coppa Davis. Gli azzurri hanno perso la semifinale contro il Canada, che andrà così a sfidare l’Australia nella finalissima. Decisivo, in negativo questa volta, il doppio.

Parte bene la giornata degli azzurri a Malaga, con Sonego che si impone sul più quotato Shapovalov al termine di una battaglia di tre ore e un quarto: 7-6, 6-7, 6-4 il punteggio in favore dell’azzurro che già ci aveva regalato il primo punto nei quarti contro gli Usa.

Male invece Lorenzo Musetti, che cede di schianto nel secondo singolare ad Auger Aliassime: 6-3, 6-4 in un’ora e 26 minuti.

Tutto si decide nel doppio e l’Italia – che già non ha potuto schierare i suoi migliori singolaristi, Sinner e Berrettini – perde anche Bolelli per un infortunio che si rivela fatale. Al suo posto infatti c’è Matteo Berrettini, che non è un doppista e non è al meglio, visto che non gareggiava per infortunio da oltre un mese («Posso giocare su una gamba», aveva detto aggregandosi in extremis alla spedizione azzurra).

Non c’è dunque la grande coppia Bolelli-Fognini, che aveva piegato facilmente i forti statunitensi e può vantare in carriera anche una vittoria Slam. Gli azzurri vanno comunque avanti di un break al primo set, ma a dispetto di un grande Fognini si vede tutta la ruggine di Matteo Berrettini. I canadesi rientrano e vincono al tie break 7-2. Nel secondo set di nuovo azzurri subito avanti 2-0 e immediatamente ripresi, alla distanza cala anche Fognini e il Canada si impone con la coppia Pospisil-Auger Aliassime: 7-6, 7-5 in due ore e 3 minuti di partita.

