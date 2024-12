A poco più di una settimana dal trionfo a Málaga, il tennis azzurro celebra un nuovo grande risultato: dal 2025 al 2027 le Final 8 di Coppa Davis si svolgeranno in Italia. L'annuncio arriva dalla Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) e dall'Itf (International Tennis Federation): dopo tre edizioni nella città spagnola, le ultime due vinte proprio dall'Italia, arriva l'accordo per il cambio di location. Dal 18 al 23 novembre del prossimo anno l'Insalatiera sarà consegnata ai nuovi campioni del mondo sotto il cielo di Bologna, città che con la sua passione e spinta negli ultimi anni ha permesso agli azzurri di gettare le basi per i due trionfi consecutivi. E l’idea, ancora da confermare, è di portare nel 2026 il torneo a Bolzano, ossia a “casa” di Jannik Sinner.

L'annuncio della Coppa Davis arriva, oltre che a pochi giorni dal successo-bis di Málaga, dopo la conferma delle Nitto Atp Finals fino al 2030. L'opportunità, fortemente voluta e ottenuta dalla Fitp, arriva nell'ottica di premiare la passione e la dedizione dei tifosi italiani nelle stagioni più spettacolari del tennis. La Coppa Davis sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente su SuperTennis Tv e in streaming su SuperTenniX, come da accordo annunciato negli ultimi giorni.

«Il 2024 si chiude con la ciliegina sulla torta, con un ultimo (ed ennesimo) riconoscimento al tennis italiano dopo un anno di memorabili e storici trionfi», la soddisfazione del cagliaritano Angelo Binaghi, presidente Fitp. «La decisione segue l’accordo quadriennale di trasmissione su SuperTennis delle due massime competizioni a squadre per nazioni. Non possiamo che esserne felici e orgogliosi: tutti gli appassionati italiani, in questo modo, potranno seguire il nostro sport sempre più dal vivo, e gratis in chiaro in TV. Il nostro compito è quello di rendere il tennis sempre più popolare e impedire che la visibilità delle imprese dei nostri campioni possa essere in alcun modo limitata».

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata