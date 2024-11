Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si evitano nel girone delle Atp Finals, che tornano a Torino per il quarto anno, dal 10 al 17 novembre all'Inalpi Arena.

Nel suo girone, dedicato a Ilie Nastase, l'altoatesino avrà come rivali Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex De Minaur, alla sua prima volta alle Finals. E proprio con quest'ultimo parte il torneo di Sinner, domenica sera. Nell'altro gruppo, il 'John Newcombe', si contenderanno l'accesso alla fase successiva Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Casper Ruud e Andrey Rublev, mentre gli altri azzurri del torneo, la coppia di doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sfideranno Marcelo Aravalo-Mate Pavic, Rohan Bopanna-Matthew Ebden, Kevin Krawietz-Tim Puetz. Passano i primi due di ogni girone.

Edizione numero quattro a Torino che punta al rinnovo per altri 5 anni. Solo di biglietti singoli sono gia oltre 131mila quelli venduti, a cui si aggiungono abbonamenti e altri tipi di ticket. «Abbiamo fatto un grande lavoro insieme, per una manifestazione ancora più grande, che per la seconda volta di seguito batte il record storico di spettatori paganti per un evento sportivo indoor. La capienza è ampliata, 183mila posti, e ad oggi il riempimento è del 98,89%, con pubblico da 101 nazioni», annuncia il presidente Fitp, Angelo Binaghi.

C'è un boom di spettatori italiani, grazie all'effetto Sinner, che hanno 'soffiato' il posto a molti stranieri. «Noi come Federazione non possiamo che essere contenti - dice Binaghi - più italiani partecipano all'evento più il tennis diventa centrale nella vita del Paese, anche per gli allenamenti c'è una richiesta tripla rispetto allo scorso anno. È la conferma che oggi non esiste nel nostro Paese un palazzetto in grado di soddisfare la voglia di tennis in Italia».

Nelle Wta Finals in corso a Riad restano invece a bocca asciutta Errani e Paolini, terze nel loro girone dopo una vittoria e due sconfitte e dunque fuori dalle semifinali. Le campionesse olimpiche del doppio oggi hanno perso nella gara decisiva del girone contro Chan-Kudermetova: 3-6, 7-6, 11-9 il punteggio.

