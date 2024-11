Alle Atp Finals di Torino tutto facile per Jannik Sinner nella sfida contro Casper Ruud.

Il tennista azzurro, numero uno del mondo, ha battuto in scioltezza il norvegese in due set, con il punteggio di 6-1, 6-2. L’altoatesino vola dunque in finale contro lo statunitense Taylor Fritz, in programma domenica.

