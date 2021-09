La World Team Cup Wheelchair Tennis dell’Italia non si è aperta nel migliore dei modi. Gli azzurri della categoria Men, inseriti nel gruppo C, hanno incassato un netto 3-0 per mano dell’Argentina, tra le squadre favorite per il successo finale.

Sui campi del Resort Baia di Conte, ad Alghero, Luca Spano (numero 96 Itf) si è arreso 6-1 6-1 ad Agustin Ledesma (20) nel primo singolare, mentre Luca Arca (48) ha perso 6-2 6-0 con Gustavo Fernandez (4) nel secondo. In doppio, la coppia Luca Arca-Antonio Cippo (95) è stata sconfitta 6-4 6-2 da Ledesma ed Ezequiel Casco.

Domani, alle 9.30, l’Italia tornerà in campo per misurarsi con la Corea del Sud, battuta 3-0 dal Giappone nella gara d’esordio. Nonostante la sconfitta incassata dai coreani contro i nipponici, quella di domani non sarà un’impresa semplice per gli azzurri, che tuttavia lotteranno per ottenere una vittoria preziosissima. Un successo blinderebbe il terzo posto nel girone e garantirebbe la permanenza dell’Italia nel gruppo mondiale per il 2022.

Il programma - Giovedì, invece, si giocheranno Italia-Giappone e Argentina-Corea del Sud, incontri che chiuderanno la prima fase. A quel punto, le prime di ciascun girone giocheranno poi per aggiudicarsi i posti dal primo al quarto; le seconde si sfideranno per quelli dal quinto all’ottavo; le terze dal nono al dodicesimo e le quarte dal tredicesimo al quindicesimo. Domenica 3 ottobre, infine, si giocheranno le finali delle categorie Men, Women, Quad e Junior.

