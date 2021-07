Nel prossimo campionato di A1 maschile di pallamano, la Raimond Sassari potrà contare anche sul terzino destro italo-argentino Leo Querin. Un colpo di mercato dettato dalla necessità impellente di sostituire Federico Vieyra, per il quale i sanitari hanno imposto uno stop precauzionale per via di una problematica cardiaca che, con grande probabilità, richiederà un secondo intervento chirurgico dopo quello subito dal giocatore rossoblù nel luglio 2019.

Il sodalizio turritano, in attesa di recuperare il proprio tesserato, non ha perso tempo e si è subito assicurato un’alternativa di prima scelta. Querin ha giocato oltre 200 partite con la nazionale argentina, disputando otto mondiali e due Olimpiadi. Dopo gli esordi in patria, ha giocato in Brasile (Londrina e Sao Caetano) e nel 2003 è arrivato in Italia, dove ha vestito le maglie di Avellino, Gaeta, Merano, Conversano e Bolzano prima di sbarcare nella Liga Asobal diventando, per quattro anni, il capitano del Porto Sagunto.

I COMMENTI - “Dopo gli anni con il Porto Sagunto, la chiamata della Raimond e quella di Federico Vieyra mi hanno convinto a scegliere Sassari. Sono molto contento di aver avuto la possibilità di tornare in Italia. Il progetto ambizioso della società e la voglia di portare a casa un titolo sono stati fattori determinanti per arrivare in Sardegna, non vedo l’ora di mettere a disposizione tutta la mia esperienza per raggiungere gli obiettivi prefissati”, ha commentato Leo Querin, svelando quando sia stata determinante “l’intercessione” di Vieyra.

“La notizia dello stop di Vieyra è stata un fulmine a ciel sereno. Grazie a Federico abbiamo avuto modo di contattare Leo Querin, convincendolo ad accettare la nostra proposta. Trovare un terzino destro di questo calibro, all’ultimo momento e in così poco tempo, non era così scontato. Siamo felicissimi di aver avuto la possibilità di aggregare alla nostra squadra un giocatore che ci darà una grossa mano sotto tutti i punti di vista”, ha concluso soddisfatto il ds sassarese, Andrea Giordo.

LE NOVITÀ - Le novità in casa Raimond Sassari non sono poche. Oltre all’arrivo dell’esperto Querin, si sono già registrati quelli del nuovo allenatore Kokuca, del terzino sinistro bosniaco Jacov Vrdoljak, dell’ala destra Umberto Bronzi e del portiere Alessandro Leban (che affiancherà il sassarese Marco Spanu), oltre che l’addio a Riccardo Stabellini, volato in Spagna.

