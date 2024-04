«Sono orgoglioso del risultato. Ho cominciato la settimana soffrendo un po', non ho avuto tanto tempo per adattarmi ai campi. Con il prosieguo del torneo mi sono sentito sempre meglio, sono orgoglioso di come ho gestito le situazioni».

Così Jannik Sinner dopo la vittoria al Masters 1000 di Miami che lo consacra numero 2 del tennis mondiale dopo aver travolto in finale il bulgaro Dimitrov. «Essere secondo nella classifica generale significa molto per me – ha precisato – ma soprattutto è stata una grande prestazione. Essere numero 2, è una sensazione incredibile . Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto. Vengo da una famiglia molto normale. Mio padre lavora ancora, come anche mia madre. Per me, lo sport è una cosa, e la vita un'altra. Sono molto felice di essere in questa posizione. Mi sto godendo ogni momento. Questi sono giorni speciali per vincere un torneo. Non importa che tipo di torneo, è un giorno speciale. Significa molto per me».

«Oggi ho vinto i punti importanti, e questo ha fatto la differenza - ha aggiunto ancora Sinner intervistato da Sky Sport -. Nelle ultime due partite ho affrontato due giocatori totalmente diversi come Dimitrov e Medvedev, ed è bello trovare ogni volta una soluzione diversa per affrontare avversari differenti. Adesso c'è la terra rossa, ed è totalmente diverso. Ma anche lì, vediamo come gestisco le cose, e vediamo come va».

«Buona Pasqua a tutti gli italiani, sento davvero tanta energia da parte vostra - ha quindi aggiunto il n.2 del tennis mondiale -, io provo a metterla in campo. Senza lavoro i risultati non arrivano: se uno lavora, i risultati arrivano. Ci vediamo in Italia, Montecarlo è praticamente lì».

Sinner, che da oggi scavalcando Carlitos Alcaraz nel ranking Atp è il n.2 del mondo, impresa finora mai riuscita a un tennista italiano, ha un ruolino di marcia di 22 vittorie da inizio 2024 e una sola sconfitta. Adesso nel mirino c'è la prima posizione del ranking occupata da Novak Djokovic, assente in Florida. Il serbo dista poco più di 1000 punti, ma dovrà difenderne sulla terra rossa 2.315 contro i 585 di Sinner.

