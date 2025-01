Prima vittoria del 2025 per l'Amatori Rugby Capoterra, che nel girone 1 del campionato nazionale di Serie B batte 33-9 la Pro Recco al Comunale di Via Trento e conquista cinque punti per una classifica che ora li vede al quinto posto.

Il risultato si sblocca al 9', con una meta di Zucconi trasformata da Stara. Al 31', va in meta Brui e Stara timbra il 14-0. Due piazzati ospiti valgono il 14-6 a metà gara.

Nella ripresa, prima meta in Serie B per Federico Panduccio, frutto del vivaio locale. I liguri muovono il punteggio con un piazzato. Arrivano altre due mete per Capoterra, una firmata da Valentine, l'altra da Thioye ed entrambe trasformate da Stara per il 33-9 finale.

Amatori Rugby Capoterra: Ganga (Geraci), N. Garau, Lai (Thioye), Balboni, Ferrarese (Vega), Oghittu, Greco, Pace, Brui (Marongiu), Panduccio, Celembrini, Zucconi (Murgia), Stara, Riccardo (Valentine), Aru. A disposizione Talakhadze. Coach Marcello Garau e Gabriele Ambus.

