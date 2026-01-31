Si ferma sul parquet del PalaMalè la corsa della Klass Sennori. Contro una Viterbo costruita per recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Serie B Interregionale, i romangini cedono 79-60 al termine di una gara che resta in equilibrio solo nella fase iniziale.

L’approccio dei sardi è positivo e il primo quarto scorre sui binari dell’equilibrio, con Sennori capace di rispondere ai primi tentativi di allungo dei padroni di casa. Con il passare dei minuti, però, emerge la maggiore profondità e fisicità della Stella Azzurra, che nei due quarti centrali aumenta l’intensità difensiva e trova soluzioni offensive più continue, guidata dai canestri di Bertini e Moretti.

La Klass paga una serata opaca di alcuni dei suoi riferimenti offensivi e fatica a restare agganciata quando Viterbo alza il ritmo. Non basta una generosa prova di carattere per ricucire il divario: i laziali controllano la gara senza affanni e allungano definitivamente nell’ultimo periodo.

Per Sennori si tratta della tredicesima sconfitta stagionale su sedici gare.

Stella Azzurra Viterbo-Sennori 79-60

Wecom Viterbo: Calvi 3, Bertollini, Bertini 26, Giancarli, Moretti 14, Albenzi ne, Liesis 5, Meroi 1, Visentin 4, Bastone 12, Casanova 5, Ousman 9. Allenatore Saputo

Klass Sennori: N. Pisano 2, Cordedda 8, Puggioni 10, Sanna 4, Nwokoye 2, Merella 9, Cabras 2, Tola 2, A. Pisano 2, Hubalek 19. Allenatore Longano

Parziali: 18-18; 43-36; 66-50

© Riproduzione riservata