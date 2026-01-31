Sennori ko in casa della Stella Azzurra ViterboSi ferma sul parquet del PalaMalè la corsa della Klass
Si ferma sul parquet del PalaMalè la corsa della Klass Sennori. Contro una Viterbo costruita per recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Serie B Interregionale, i romangini cedono 79-60 al termine di una gara che resta in equilibrio solo nella fase iniziale.
L’approccio dei sardi è positivo e il primo quarto scorre sui binari dell’equilibrio, con Sennori capace di rispondere ai primi tentativi di allungo dei padroni di casa. Con il passare dei minuti, però, emerge la maggiore profondità e fisicità della Stella Azzurra, che nei due quarti centrali aumenta l’intensità difensiva e trova soluzioni offensive più continue, guidata dai canestri di Bertini e Moretti.
La Klass paga una serata opaca di alcuni dei suoi riferimenti offensivi e fatica a restare agganciata quando Viterbo alza il ritmo. Non basta una generosa prova di carattere per ricucire il divario: i laziali controllano la gara senza affanni e allungano definitivamente nell’ultimo periodo.
Per Sennori si tratta della tredicesima sconfitta stagionale su sedici gare.
Stella Azzurra Viterbo-Sennori 79-60
Wecom Viterbo: Calvi 3, Bertollini, Bertini 26, Giancarli, Moretti 14, Albenzi ne, Liesis 5, Meroi 1, Visentin 4, Bastone 12, Casanova 5, Ousman 9. Allenatore Saputo
Klass Sennori: N. Pisano 2, Cordedda 8, Puggioni 10, Sanna 4, Nwokoye 2, Merella 9, Cabras 2, Tola 2, A. Pisano 2, Hubalek 19. Allenatore Longano
Parziali: 18-18; 43-36; 66-50