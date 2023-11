Si chiude in rosso ma con i conti in miglioramento il bilancio del Cagliari al 30 giugno 2023 calcio approvato oggi dall’assemblea dei soci. Annunciato anche un nuovo ingresso nel consiglio di amministrazione.

Si registra una perdita complessiva di 2.284.760 euro. Un rosso in diminuzione rispetto alle annate precedenti: l’ultima chiusura del 2022 aveva riportato un negativo di oltre 16 milioni. In più il documento contabile non prende in considerazione eventuali entrate (da sponsorizzazioni e cessioni) o uscite (acquisti) contabilizzate da luglio in poi.

Nella stesa riunione è stato rinnovato il Cda. Che adesso è così composto:

Tommaso Giulini, Presidente

Fedele Usai, Vice Presidente

Carlo Catte, Consigliere Delegato

Giangiacomo Ibba, Consigliere

Pasquale Lavanga, Consigliere

Alessandro Manunta, Consigliere

Stefano Signorelli, Consigliere

Entra nel board anche Giangiacomo Ibba: 47 anni, nato a Oristano, laurea in economia aziendale all’Università di Parma, è presidente di Abbi Group, consolidata realtà sarda operante nell’ambito della grande distribuzione a livello nazionale.

Confermata anche la presidenza onoraria per Gigi Riva.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata