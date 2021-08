Uno è stato, assieme a Joao Pedro, il migliore nella sfida d’esordio del Cagliari nel campionato 2021-2022 contro lo Spezia. L’altro, invece, è finito tra i peggiori. Per entrambi il futuro sembra essere lontano dalla Sardegna.

Stiamo parlando di Nahitan Nandez e Sebastian Walukiewicz.

Il primo, da settimane al centro delle voci di mercato, viene dato in partenza, destinazione Inter, che lo cerca da mesi, oppure Atalanta (operazione, quest’ultima, che potrebbe ricomprendere Lammers).

Per quanto riguarda Walukiewicz, radiomercato continua a parlare di trattative in corso tra il club rossoblù e il Torino, per uno scambio tra il difensore polacco e Armando Izzo.

Viene dato in uscita anche il Giovanni Simeone, che contro lo Spezia si è seduto in panchina, giocando solamente pochi minuti nel finale.

