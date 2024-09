Presentata oggi la 62ª Alghero-Scala Piccada, la cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Sassari col supporto di Comune, la Regione Sardegna, Assessorato Regionale allo Sport e Fondazione Alghero che sarà valida per il Campionato Italiano Velocità Nord e Sud con coefficiente maggiorato a 1,5.

Sono 91 i piloti iscritti, tra cui anche i protagonisti del massimo campionato, la Supersalita. Attesissimi Simone Faggioli e Franco Caruso, entrambi su Nova Proto Np01-2, il trentino Diego Degasperi (Norma M20 Fc Zytek), il siciliano Luigi Fazzino (Osella PA 30), Achille Lombardi (Osella PA 21 4C) e Samuele Cassibba (Nova Proto NP Sinergy V8). Il gruppo dei sardi sarà capitanato dagli algheresi Sergio Farris (Wolf GB 08 Thunder) e Fabio Angioj (Osella Pa21), a cui si aggiungeranno l’olbiese Giuseppe Vacca e il sulcitano Marco Satta. La gara assegnerà il “Premio Ottavio Secchi” pilota veterano della Scala Piccada scomparso due anni fa. La famiglia ha previsto il rimborso della tassa di iscrizione al pilota più giovane e al più longevo classificato.

La manifestazione, diretta da Fabrizio Fondacci, si correrà lungo il tracciato di 5100 metri ricavato lungo la Statale 292 e il programma prevede le due maniche di prova sabato 28, a partire dalle 9, e le due di gara domenica 29, dalle 9 in poi. Tutto il weekend sarà trasmesso in diretta streaming e su Aci Sport Tv.

I commenti. “Abbiamo voluto portare l’evento sportivo al centro della città di cui è icona e per questo abbiamo scelto il Piazzale della Pace come sede del paddock e per i diversi eventi che vi si terranno”, ha dichiarato il presidente di Ac Sassari, Giulio Pes di San Vittorio. “Grazie a tutti i partner, con i quali l’interazione è intensa ed efficace, abbiamo investito sulla gara guardando al futuro e concentrandoci su uno spettacolo emozionante ed in piena sicurezza, aspetto per cui siamo grati alla direzione gara, agli ufficiali di gara ed in particolare alle Forze dell’Ordine. Ricordiamo che lo sport è rispetto delle regole”.

“Per la città di Alghero la competizione che grazie ad Ac Sassari continua ad evolversi, è un evento storico”, ha affermato il vice sindaco Francesco Marinaro. “Tutti siamo cresciuti con le emozioni delle auto da corsa verso la Scala Piccada e chiunque ha un ricordo o un aneddoto legato alla corsa, che significa esaltazione del territorio, naturalmente secondo gli standard di sicurezza previsti”.

Il direttore di gara Fabrizio Fondacci ha parlato della sicurezza: “Ogni regola va seguita, come le indicazioni impartite dagli Ufficiali di Gara e dalle Forze dell’Ordine”. Sul percorso presenti 33 postazioni più partenza e arrivo, con 108 Commissari di Percorso con a disposizione, 103 estintori, 4 ambulanze di tipo A attrezzate per la rianimazione con altrettanti medici esperti in manovre rianimatorie, una vettura veloce Medical Car per Team di Estricazione con medico estricatore, una Safety Car, 3 carri attrezzi, un veicolo attrezzato per intervento di ripristino del percorso, una spazzatrice, 2 mezzi con pinze oleodinamiche – Team Decarcerazione/Antincendio e 5 di recupero rapido tipo fuoristrada.

Rally. Lo spettacolare autunno motoristico regalerà, nel weekend del 4-5 ottobre, un altro atteso appuntamento: il 12º Rally Terra Sarda. La manifestazione, che avrà quartier generale a Porto Cervo, sarà valida come ultima prova del Ter Series, penultimo del Ter (Tour European Rally) e della Coppa Rally di Zona 10, oltre che del Campionato Regionale. Annunciata oggi dalla scuderia organizzatrice Porto Cervo Racing la proroga fino a lunedì 30 settembre del termine per perfezionare le iscrizioni al Rally Moderno. Confermata, al 30 settembre, la chiusura delle iscrizioni per il 4° Rally Terra Sarda Storico, round conclusivo del Ter Historic e prova del Regionale.

Slalom. Nel frattempo si sono aperte, e lo resteranno fino al 9 ottobre, anche le iscrizioni 9° Slalom Città di Dorgali (Cala Gonone-Galleria) - 2° Memorial Gianfranco Corrias. La manifestazione organizzata dall’Autosport Dorgali, che si disputerà il 12-13 ottobre, sarà il penultimo round del Trofeo d’Italia Nord, l’ultimo della Coppa di Zona 2 e per il Campionato Regionale.

“Le manifestazioni sportive sono un importante strumento di promozione del territorio” ha commentato Bernardo Carotti, assessore allo sport del Comune di Dorgali, “soprattutto se sono destagionalizzate e animano il territorio anche nei periodi di spalla, meno frequentati dai turisti. Noi siamo veramente contenti perché consapevoli che lo Slalom Città di Dorgali richiama tanti piloti e appassionati. Auguro agli organizzatori dell’Autosport Dorgali di ambire sempre a qualcosa di più importante e ai piloti, agli accompagnatori e appassionati che sceglieranno di recarsi nel nostro territorio, di coltivare la loro passione per il motorsport e di ammirare le nostre bellezze, regalandosi un fine settimana tra il mare e la montagna”.

