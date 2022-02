E’ stata svelata questa mattina a Maranello, con una diretta streaming, la F1-75, la nuova monoposto con cui la Ferrari correrà il Mondiale di Formula 1.

Livrea rossa come da tradizione, si spera che la vettura possa riportare una vittoria che manca dal Gran Premio di Singapore del 2019.

Presentata dal direttore sportivo, Mattia Binotto, affiancato da Charles Leclerc e Carlos Sainz, la Rossa è stata ribattezzata F1-75. "Sono emozionato – le parole di Binotto -, la vettura è sintesi del lavoro di un buon gruppo di cui sono orgoglioso. Celebra 75 anni della prima vettura che porta il nome del fondatore della scuderia più gloriosa e vincente di sempre".

"Il lavoro che è stato fatto con la F1-75 è incredibile: è una monoposto in cui abbiamo messo il meglio di noi. Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto, c'è dentro tutta la nostra passione, il nostro know-how. È una Ferrari che definisco coraggiosa", ha aggiunto il direttore sportivo.

Riconoscendo che la scuderia viene da risultati “inferiori alle attese” e che le aspettative “sono alte”, rivendica un percorso iniziato nel 2019 che “ci ha reso una squadra più forte, più unita, ora vogliamo lottare in pista in ogni gara”.

Durante la presentazione ha parlato anche il presidente John Elkann: “La Ferrari – ha detto – è l’unica scuderia presente in tutti i campionati disputati in Formula 1. La F1-75 rappresenta il meglio dell'innovazione del team in vista della nuova stagione. Porteremo le performance della nostra macchina con il logo dei 75 anni e perciò abbiamo molta responsabilità sulle spalle. Ora è tutto nelle mani di Binotto, Sainz e Leclerc, oltre che di tutto il team”.

