L’Olbia inaugura il nuovo anno col miglior risultato possibile. Battendo l’Aquila Montevarchi in rimonta 2-1, con gol di Contini e Ragatzu, davanti al pubblico di casa, e aggiudicandosi lo scontro diretto della 2ª giornata di ritorno del campionato di Serie C.

Ciò che vale – tra le altre cose, dettaglio non da poco – il sorpasso ai danni della formazione toscana. Con 18 punti, la squadra di Roberto Occhiuzzi, che non vinceva dal 6 novembre, non è più ultima nella parte bassa della classifica del girone B (che si fa sempre più corta). Primo passo per conquistare una salvezza diretta che non può che passare da prestazioni come quella offerta questo pomeriggio al “Nespoli”.

Peccato per l’iniziale svantaggio. In avvio di gara, la formazione ospite si rende più volte pericolosa, colpendo anche la traversa con Marcucci direttamente dalla bandierina, e al 24’ trova il varco con Lischi, complice la papera di Sposito, arrivato mercoledì e subito schierato titolare tra i pali. Prima dell’intervallo, però, l’Olbia pareggia i conti con Contini, e al 7’ della ripresa completa l’opera con Ragatzu, che dagli sviluppi di un calcio d’angolo sigla il 2-1.

Buona la prima del 2023, dunque. E domenica si va nelle Marche per un altro scontro diretto con la Vis Pesaro dell'ex Brevi, a +1 in classifica e passibile – come il Montevarchi – di sorpasso.

