La velocista Dalia Kaddari, il cestista paralimpico Davide Paulis e la scrittrice Milena Agus.

Sono i tre vincitori del premio “Nemo propheta in patria" organizzato dall’associazione culturale e sportiva dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari ICS, in collaborazione con OIC.

Il riconoscimento è stato consegnato nella serata di ieri nel Conservatorio delle Figlie della Divina Provvidenza a Cagliari. Ogni anno la commissione composta dai soci di ICS seleziona le figure che si sono distinte nei settori della cultura e dello sport, e sono state capaci di veicolare positivamente oltremare il nome della nostra Isola.

Nelle scorse edizioni, tra gli altri, hanno ricevuto il premio l’apneista plurititolata Chiara Obino, ieri tra gli ospiti della serata, l’architetto Pierluigi Piu, il maratoneta Roberto Zanda, il giardiniere Culinario Enrico Costanza, il professionista e creativo Gianni Massa, le promesse sportive Sofia Zara e Pierluigi Caproni, e lo sportivo paralimpico Alessandro Onali.

«Attraverso questo riconoscimento vogliamo sottolineare il fatto che la Sardegna ha tantissime personalità alle quali dovrebbe dare di più, e non solo in termini di visibilità, perché rappresentano un patrimonio prezioso di talenti e possono generare occasioni importanti per valorizzare la nostra isola e far crescere la nostra società», ha spiegato la presidente dell’associazione ICS Maria Sias.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata