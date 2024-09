Prima partita della stagione, prima giornata della Coppa Italia maschile, subito in evidenza Amsicora e Ferrini. Battono rispettivamente l’HT Sardegna 4-0, e la Juvenilia Uras 4-1. Tutto come da pronostico, le due squadre di Uras giocano in una categoria inferiore, la A1. E contemporaneamente mettono in evidenza i due colpi dell’estate. A Ponte Vittorio la prima di Leandro Ojeda con la maglia dell’Amsicora dopo gli anni alla Ferrini, che esordisce con una rete su corto. A Uras la Ferrini cala un altro asso, l’egiziano Ahmed Gamal che segna tre reti su azione.

Manca all’appello il Cus Cagliari che ha osservato il turno di riposo, esordirà sabato prossimo a Sa Duchessa con l’Amsicora.

Amsicora-HT Sardegna

Già in buona condizione la squadra di Tisera, che fatica nel primo quarto. L’HT Sardegna conta su un solo straniero, l’egiziano Gobran, ma non basta.

L’Amsicora passa nella seconda frazione con Ortu, poi il raddoppio di Ojeda. Dopo il riposo il tris di Uccheddu in contropiede, chiude Lai schierato nella insolita veste di attaccante, ruolo ricoperto efficacemente.

Ferrini-Juvenilia Uras

Il Maxia è indisponibile per il rifacimento del manto erboso, si gioca a Uras, nel campo intitolato a Pablo Tomasi. La Juvenilia Uras gioca le partite di Coppa senza stranieri. La Ferrini passa in vantaggio con Gamal, un ex anche se si parla di un decennio e oltre. La Juvenilia pareggia con Murgia, ma dura poco, segna ancora Gamal. Terza frazione, Hassan su rigore e ancora Gamal la chiudono.

