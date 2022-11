Un Savoia acquista il Savoia. Il principe Emanuele Filiberto vuole acquistare il Savoia, la squadra di Torre Annunziata, per riportarla ai fasti di un tempo. L’incontro con la dirigenza del club campano, ora in Eccellenza, è previsto per oggi: "Da due anni avevo in mente il Savoia Calcio, le recenti vicende giudiziarie che hanno indirettamente coinvolto il club mi hanno spinto ad agire subito: voglio il Savoia. In 3-4 anni punteremo alla serie C e poi al ritorno in B, dove merita di stare questa piazza. Voglio farlo per la città e per i tifosi. E soprattutto mi rivolgo ai giovani: grazie allo sport possiamo dare un calcio alla malavita". Lo ha detto Emanuele Filiberto di Savoia presentando il progetto Casa Reale Holding SpA, che sarà quotata alla Borsa di Vienna e che "avrà ampio respiro nell'imprenditoria, nello sport e nel sociale". Altro punto cruciale è la creazione di un'Accademia calcistica: "Prendere i giovani, che sono il nostro futuro, e toglierli dalla strada, mostrare loro cosa è la nobiltà dello sport e del lavoro. La nobiltà di sudare facendo sforzo. Contiamo molto sui giovani - ha aggiunto Emanuele Filiberto - e abbiamo l'idea di creare un'Accademia dello sport giovanile e mettere intorno a noi tanti giovani del Sud Italia, farne un vero vivaio e prendersi cura di loro con borse di studio".

