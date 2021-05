La stracittadina sassarese mette in palio unti salvezza. Domenica si affrontano il Latte Dolce, che ha 33 punti, e la Torres che ne ha 27. Il match potrebbe giocarsi a Usini e non a Sennori, ma ancora non c'è una decisione ufficiale.

Entrambe le squadre sassaresi arrivano da una vittoria. La Torres ha battuto al “Vanni Sanna” il Giugliano per 2-1, il Latte Dolce ha vinto a Carbonia per 2-0 e su questa gara il centrocampista Tony Gianni commenta: “Quella di Lanusei è stata una partita dura, giocata su un campo dove negli ultimi anni non eravamo riusciti mai a vincere e contro un avversario che sicuramente è in una situazione di classifica che gli permette di affrontare le partite con più serenità. Credo che ad aver fatto la differenza siano state le nostre motivazioni”.

La gara fra Torres e Latte Dolce dell'andata ha segnato il debutto sulla panchina biancoceleste di Fabio Fossati: vittoria per 4-0 sulla Torres. Questa volta sulla panchina rossoblù ci sarà Mauro Giorico, che ha sostituito Archimede Graziani. Si prospetta un match più equilibrato.

Il centrocampista del Latte Dolce Tony Gianni avverte: “Si tratta di uno scontro salvezza contro una squadra che come noi ha bisogno di punti per arrivare a centrare l’obiettivo. Sarà una battaglia calcistica, da affrontare con il piglio giusto e la voglia che ci ha contraddistinto nelle ultime domeniche. Abbiamo bisogno di punite dobbiamo puntare a fare del nostro meglio per conquistarne quanti più possibile. Detto questo, spero che tutte le squadre sarde a fine stagione riescano a salvarsi”.

