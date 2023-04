Continua il buon momento delle italiane in Europa.

La Juventus, forte dell’1-0 dello Stadium, pareggia in casa dello Sporting Lisbona e accede alle semifinali di Europa League. Apre le marcature al 9’ Rabiot, pareggia su rigore sempre nel primo tempo al 20’ Edwards. Il Siviglia sarà l’avversario della squadra di Allegri in semifinale.

Anche la Roma, dopo la sconfitta in Olanda, vince 4-1 sul Feyenoord ai supplementari e vola in semifinale di Europa League. Quando tutto sembrava finito, ci ha pensato Dybala. Avanti i giallorossi al 60’ con Spinazzola, pari di Paixão all’80’. Quindi la rete del 2-1 di Dybala all’89’ garantisce alla squadra di Mourinho i supplementari. Poi al 101’ segna El Shaarawy e la chiude al 109’ Pellegrini. E’ la terza semifinale consecutiva per la Roma, la dodicesima di Mourinho in trionfo davanti ai 67 mila dell’Olimpico. Ora per i giallorossi c’è il Bayer Leverkusen.

In Conference League Fiorentina, pur perdendo 3-2 al Franchi con il Lech Poznan, fa valere l’1-4 dell’andata e approda in semifinale di Conference League. I polacchi vanno sullo 0-3 un po’ a sorpresa: apre il gol di Sousa al 9’, quindi il raddoppio di Velde su rigore al 65’ e, poi, il tris con Sobiech al 69’. Ma la Viola si sveglia e con due gol di pregio, di Sottil al 78’ e di Castrovilli al 92’, blinda il risultato. Nonostante il 2-3 arriva infatti la qualificazione.

Tra i polacchi non ha giocato l’ex rossoblù Salamom, squalificato per doping

(Unioneonline/Lopi)

© Riproduzione riservata