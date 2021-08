Sarà anche calcio d'agosto ma è come minimo beneaugurante il successo nella prima amichevole stagionale della nuovissima Torres allenata da Alfonso Greco. A Gavoi, dove la squadra sassarese svolge il ritiro, è finita 1-0. Gol di Gigi Scotto al 41' del primo tempo. Per il bomber sassarese anche un palo su una bella conclusione.

Contro i padroni di casa del Taloro, che militano in Eccellenza, è stata partita dai ritmi discreti, considerando che si è appena all'inizio della preparazione. L'allenatore della Torres ha quasi rivoluzionato l'organico nel secondo tempo per vedere all'opera più giocatori possibile.

Intanto è partita la campagna abbonamenti. In attesa di sviluppi sulla percentuale di capienza degli stadi, vengono messi a disposizione 400 abbonamenti: 200 in tribuna coperta e 200 in curva. Al momento della sottoscrizione - previa comunicazione di nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email - all'abbonato sarà consegnato un voucher che, in fase di avvicinamento all'avvio del campionato, sarà poi sostituito con l’apposita tessera abbonamento.

