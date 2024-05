Sabato di lavoro per la Torres che ha tre settimane di tempo per preparare i suoi playoff. La fase che mette in palio il quarto e ultimo posto per la serie B inizia martedì, ma la squadra sassarese come seconda classificata entrerà in lizza solo al secondo turno dei playoff nazionali, il 21 maggio.

Fermi a scopo precauzionale gli acciaccati Zambataro, Dametto, Idda, Lora e Sanat, soo stati coinvolti tre ragazzi della primavera allenata da Marco Sanna. Nella parte iniziale il tecnico Greco ha fatto disputare una partitella a tre squadre di 6-7 giocatori: chi era in difesa partiva poi in attacco contro la terza formazione.

A seguire la partitella vera e propria, su campo che è rimasto accorciato, e mischiando un po' le carte a livello di schieramenti, date anche le assenze. Un allenamento non lungo ma di grande intensità e rapidità, con tempi di recupero brevi.

La settimana prossima si organizzarà un'amichevole contro una formazione sarda della serie D.

