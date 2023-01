Tifosi soddisfatti per la vittoria, ma l’arbitraggio non ha convinto quasi nessuno.

Telese e l’arbitraggio

E’ polemico e pungente, eppure lucido nell’analisi di una partita che – a suo avviso – ha rischiato di essere condizionata dalle scelte dell’arbitro Daniele Paterna di Teramo. Luca Telese, giornalista ed editorialista di fama nazionale, non ha mai nascosto la sua fede rossoblù. La sua, anche se breve, è una reprimenda nei confronti della direzione di gara: «Solo quando c’è narrazione c’è vittoria», scrive su Twitter Telese. «L’epico Cagliari di Ranieri vince una splendida partita contro la Spal di De Rossi, malgrado loro fossero in dodici (uno con la maglia diversa), due gol plateali annullati e un rosso non dato per fallo sull’ultimo uomo».

Qualche malumore, nel dopo gara, è filtrato in verità anche dal club rossoblù. Nessuna presa di posizione ufficiale, ma la constatazione che qualche arbitraggio non sia stato all’altezza serpeggia nelle stanze della Domus.

Tifosi soddisfatti e ironici

Del resto basta dare un’occhiata ai social per capire che, anche i tifosi, hanno storto il naso davanti agli episodi dubbi del match: «Non ci piace vincere facile», scrive CinziaCi su Twitter. «Al gol di La Padula ho urlato: ora annulla anche questo». E Matteo Mascia ironizza: «Arbitro dal taccuino antico», cinguetta.

Su Facebook, invece, sorrisi per la vittoria. Ignazio Argiolas, storico docente di Tecnica calcistica del Centro federale di Coverciano, annota: «Vittoria sudata e meritata dalla squadra di Ranieri con due gol annullati dal Var».

L’avvocato Giuseppe Farris, capo dell’opposizione ai tempi della Giunta Zedda in Consiglio comunale, rimarca nel suo post: «La legge dei numeri è insindacabile. Post Liverani: 3 vittorie e un pareggio. Un solo gol subito. Fortza Paris». E Mario Puddu, ex sindaco pentastellato di Assemini, tifosissimo rossoblù, aggiunge: «Sofferta, soffertissima, ma importantissima vittoria. Se qualcuno si è convinto che sarà una passeggiata riprenda a non occuparsi di calcio». Chiosa con ironia, riferendosi al suo compare di tifo rossoblù e al freddo glaciale della serata, direttamente dalla Curva Sud, Maurizio Iddas, sarto: «Meno male che il mio amico porta sempre lo scaldotto».

© Riproduzione riservata