Galvanizzato dal pareggio conquistato sul finire del primo tempo (1-1) il Cagliari torna in campo per cercare il raddoppio. Bisoli si affida a Berra al posto di Curto.

Al 49’ gran parata di Poluzzi su girata di testa di Lapadula. Poco prima ci aveva provato Deiola da fuori. I sardi cercano di essere arrembanti.

Altro cambio, doppio, per i padroni di casa: al 57’ Belardinelli e Casiraghi per De Col e D’Orazio.

Al 67’ Liverani gioca la carta Luvumbo, che entra al posto di Falco. Angolano subito pericoloso: tenta il tiro e resta a terra dopo un contrasto con Masiello.

Contatto sospetto in area tra Lapadula – che cerca di agire su un crosso di Nandez – e Masiello, l’attaccante del Cagliari resta a terra.

Dopo un check al Var, Baroni concede il rigore. Al 74’ Viola trasforma. Cagliari in vantaggio.

Occasione per il Cagliari all’83’: Viola tenta la battuta a rete direttamente su punizione dal lato destro dell’area, la palla rimbalza sul volto di Lapadula e Poluzzi si salva ancora.

A pochi minuti dalla fine in campo per il Cagliari Dossena e Lella per Nandez e Rog.

Nel recupero i padroni di casa strappano il pareggio con testardaggine: Odogwu batte Radunovic che aveva appena respinto.

Nel concitato finale espulso Bisoli, ammonizione per Nandez in panchina.

E 2-2 è il risultato finale.

