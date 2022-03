Sfida in trasferta fondamentale in chiave salvezza per il Cagliari, in campo al “Picco” di La Spezia nella 29esima giornata di Serie A.

Per l’occasione mister Mazzarri manda in campo Cragno, Goldaniga, Lovato, Altare, Bellanova, Deiola, Grassi, Baselli, Dalbert, Joao Pedro e Pavoletti.

Thiago Motta risponde con Provedel, Amian, Erlic, Nicolau, Reca, Kiwior, Maggiore, Bastoni, Verde, Agudelo e Gyasi.

Direzione di gara affidata dall’arbitro Orsato di Schio.

Le due società hanno annunciato che il 50% del ricavato del match sarà devoluto a Save the Children, in prima linea per l’assistenza ai bambini dell’Ucraina, sconvolta dalla guerra.

