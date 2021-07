Un altro ritorno illustre in maglia rossoblù: l'ala Giancarlo Lisai, classe 1989 che cinque stagioni fa produsse anche 6 reti sfruttando sia la sua corsa potente sulle fasce, sia le sue capacità offensive.

Lisai è giocatore che in carriera ha oscillato tra serie D e serie C: Ivrea, Olbia, Villacidrese e Ancona. Ha indossato la maglia della Torres per due campionati e mezzo, dal 2012 al 2014 (anche tra i pro) e poi di nuovo nel 2015/16. L'anno scorso in serie D con l'Arzignano ha totalizzato 24 presenze e 5 gol.

Arriva invece dal Carbonia Marco Piredda, classe 1994, centrocampista con visione da trequartista cresciuto nel settore giovanile del Cagliari poi passato al Como, quindi alla Ternana (3 presenze in serie B) e a Siena. A Olbia ha disputato ben quattro campionati. Due anni fa era alla Sambenedettese e l'anno scorso al Carbonia ha giocato 15 partite e segnato 4 volte.

Si tratta di una conferma quella di Riccardo Pinna, classe 2000 e quindi fuori quota, che gioca da terzino sinistro. In tre campionati con la Torres ha accumulato 80 presenze.

La società rossoblù specifica poi che il portiere Werther Carboni, ex Carbonia, ha firmato un contratto biennale con la Torres ma è stato ceduto in prestito al Latte Dolce.

